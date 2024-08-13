Son dakika... TBMM'nin Can Atalay için toplanacağı tarih ve saat belli oldu
Son dakika haberi... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, muhalefetin olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu’nu 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırdı.
Meclis, Can Atalay için cuma günü toplanıyor.
CHP, Gelecek Partisi, DEM, Demokrat Partisi ve EMEP temsilcileri TBMM'de açıklama yapmış, imza toplayarak Meclis'e olağanüstü toplantı için çağrıda bulunmuşlardı.
Toplantı için 120 imzanın olması gerektiği öğrenilirken muhalefetin bu sayıya ulaştığı öğrenildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14:00'te toplantıya çağırdı.
Genel Kurul'da Anayasa Mahkemesi'nin kararının okunup okunmayacağı ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.