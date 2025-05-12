Son dakika: Terör örgütü PKK kendini feshettiğini duyurdu! Silah bırakıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ekim 2024'te Meclis'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından, Öcalan PKK'ya açık çağrı yapmış ve örgütün kendini feshetmesini ve silah bırakmasını istemişti.

PKK'dan silah bırakma ve örgütü feshetme kararı

"Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" diyen Öcalan'ın çağrısı sonrası, 5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplayan PKK, silah bırakma ve örgütü feshetme kararı aldığını açıkladı.

PKK açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"PKK’nin Olağanüstü 12. Kongresi PKK mücadelesinin, halkımız üzerindeki inkâr ve imha siyasetini parçaladığını, Kürt sorununu demokratik siyaset yoluyla çözme noktasına getirdiğini, bu yönüyle PKK’nin tarihi misyonunu tamamladığını değerlendirdi. Bu temelde PKK 12. Kongresi, pratikleşme süreci Önder APO tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı."

"Kürt-Türk ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır" denilen duyuruda, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere Meclis'te temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verild

"Hepimiz için yeni bir dönem başlayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birkaç gün önce "Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak" demişti.

"Yeni bir sayfa açılıyor"

DEM Parti de PKK'nın kongresi sonrası "Yeni bir sayfa açılıyor" ifadeleri ile 8 maddelik bir açıklama yayınlamış, açıklamada "Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır" denilmişti.

Öte yandan 10. yargı paketinin de önümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeni yargı paketinde Öcalan'ın cezasının hafifletilmesine yönelik bir gelişme olacak mı merak ediliyor.

AK Parti'den ilk açıklama

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada sürecin devlet kurumları tarafından sahada titizlikle takip edileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının “içerde” ve “dışarıda” tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır" denildi.

DEM Parti MYK toplanıyor

Fesih kararı sonrası sessizliğini koruyan DEM Parti'nin ise MYK'yı toplamaya hazırlandığı öğrenildi.

CHP'nin de MYK için çağrı yaptığı, ayrıca kabinenin de bir araya geleceği öğrenildi.