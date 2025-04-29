Son dakika: TÜRKİYE-İTALYA ZİRVESİ | İtalya, AB sürecimize desteğini sürdürüyor, ticaret hedefi 40 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hü­kümetlerarası Zirvesi’ne katıl­mak üzere Roma’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan’ı Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havali­manı’nda, Türkiye’nin Roma Büyükel­çisi Elif Çomoğlu Ülgen ve beraberin­deki elçilik heyeti karşıladı. Daha sonra Villa Pamphili Konutu’na geçen Erdo­ğan’ı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Tür­kiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve­si’nin ardından Meloni ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

“Yeni ortaklıklar gündemde”

İtalya ile ticari bağların giderek güç­lendiğini belirten Erdoğan, “İtalya dış ticaretimizdeki ilk 5 ülkeden biridir. Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar do­lar. Yapılan yeni anlaşmalarla bu he­defimize ulaşacağımıza inanıyorum. İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimi­zi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlen­dirmeye devam edeceğiz” dedi. Türki­ye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecine başından beri desteğini esirgemeyen İtalya’nın bu yaklaşımını sürdüreceği­ne inandığını kaydeden Erdoğan, Tür­kiye olarak barışa katkı sunmayı sür­düreceklerini kaydetti.

Meloni’yi Türkiye’ye davet etti

Erdoğan, “Bölgemizdeki barış çaba­mız sürüyor. Ukrayna’daki gelişmele­ri de ele aldık. İki aydan bu yana insa­ni yardımların girişine dahi izin veril­meyen Gazze’deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Suri­ye’de ülkenin yeniden inşası, kurumla­rının güçlendirilmesi ve toprak bütün­lüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız” diye konuştu. Meloni’yi Türkiye’ye davet eden Erdoğan, “De­rinleşen ilişkilerimizin gelişmesi için bu ziyareti önemsiyoruz” dedi.

“Türkiye ile fırsatları değerlendiriyoruz”

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attıklarını söyledi. Meloni, “İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Büyük Türk firmaları daha fazla İtalya’ya yatırım yapmak istiyor. Baykar- Leonardo ile önemli adımlar atıyor. Enerjide-doğal gazda stratejik ortak durumundayız. Hidrojende de ileri gitmek istiyoruz. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası’nın ortak gerçekleştireceğiz. Erdoğan’a teşekkürlerimi de arz ettik. Ukrayna’da savaş ortamında ara buluculuk rolü üstlendi. Barış için süregelen adımlarını destekliyoruz. Türkiye ile bütün fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.