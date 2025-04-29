Son dakika: TÜRKİYE-İTALYA ZİRVESİ | İtalya, AB sürecimize desteğini sürdürüyor, ticaret hedefi 40 milyar dolar
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi. İtalya Başbakanı Meloni bir araya gelen Erdoğan, “AB’ye üyelik sürecimizi başından beri destekleyen İtalya’nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inanıyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi’ne katılmak üzere Roma’ya günübirlik ziyaret gerçekleştirdi.
Erdoğan’ı Fiumicino Leonardo da Vinci Uluslararası Havalimanı’nda, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ve beraberindeki elçilik heyeti karşıladı. Daha sonra Villa Pamphili Konutu’na geçen Erdoğan’ı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni resmi törenle karşıladı. Erdoğan, Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi’nin ardından Meloni ile ortak basın toplantısında açıklama yaptı.
“Yeni ortaklıklar gündemde”
İtalya ile ticari bağların giderek güçlendiğini belirten Erdoğan, “İtalya dış ticaretimizdeki ilk 5 ülkeden biridir. Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar. Yapılan yeni anlaşmalarla bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden iş birliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik sürecine başından beri desteğini esirgemeyen İtalya’nın bu yaklaşımını sürdüreceğine inandığını kaydeden Erdoğan, Türkiye olarak barışa katkı sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.
Meloni’yi Türkiye’ye davet etti
Erdoğan, “Bölgemizdeki barış çabamız sürüyor. Ukrayna’daki gelişmeleri de ele aldık. İki aydan bu yana insani yardımların girişine dahi izin verilmeyen Gazze’deki ateşkese bir an önce geri dönülmesi önceliğimizdir. Suriye’de ülkenin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaşmış durumdayız” diye konuştu. Meloni’yi Türkiye’ye davet eden Erdoğan, “Derinleşen ilişkilerimizin gelişmesi için bu ziyareti önemsiyoruz” dedi.
“Türkiye ile fırsatları değerlendiriyoruz”
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, iki ülke arasındaki dört dörtlük ilişkilerin daha da ileri gitmesi yolunda iyi temeller attıklarını söyledi. Meloni, “İlişkimiz ekonomik ilişkilerin çok ötesine geçiyor. Büyük Türk firmaları daha fazla İtalya’ya yatırım yapmak istiyor. Baykar- Leonardo ile önemli adımlar atıyor. Enerjide-doğal gazda stratejik ortak durumundayız. Hidrojende de ileri gitmek istiyoruz. 2032 yılında Avrupa Şampiyonası’nın ortak gerçekleştireceğiz. Erdoğan’a teşekkürlerimi de arz ettik. Ukrayna’da savaş ortamında ara buluculuk rolü üstlendi. Barış için süregelen adımlarını destekliyoruz. Türkiye ile bütün fırsatları değerlendiriyoruz” dedi.