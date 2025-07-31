Türkiye'de etkisini artıran aşırı sıcaklar, kuraklık ve artan orman yangınları nedeniyle 31 Temmuz gecesi ülke genelindeki tüm camilerde yağmur duası yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla gerçekleşen dua cami minarelerinden okundu.

Türkiye, 2025 yazında son yılların en sıcak ve en kurak dönemlerinden birini yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre birçok ilde sıcaklık 45 dereceyi aştı, baraj doluluk oranları ise alarm seviyelerine indi. Aynı zamanda Ege ve Akdeniz başta olmak üzere çok sayıda bölgede çıkan orman yangınları, doğal yaşamı ve tarım alanlarını tehdit ediyor.

Bu olağanüstü gelişmeler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, 31 Temmuz 2025 Çarşamba gecesi tüm camilerde yağmur duası okunması çağrısında bulundu. Yatsı namazının öncesi düzenlenen dua programıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki camilerden dua sesleri yükseldi.