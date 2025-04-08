Son Dakika: Yaz tatili erkene çekilecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı noktayı koydu

Milyonlarca öğrenci ve veli, “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek” şeklinde basında yer alan haberler üzerine okulların erken kapanıp kapanmayacağını merak etmeye başladı.

Söz konusu haberlerde, “MEB’in Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlandığı” öne sürülmüştü.

MEB okulların erken kapanacağı iddialarına yönelik bir açıklama yayınladı. Bakanlık, iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

MEB, Eğitim-öğretim süreçlerinin daha önce açıklanan plana göre devam ettiğini belirtirken, "Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir” denildi.

Bakanlık açıklamasında, "Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.