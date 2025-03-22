Son Dakika: Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın hayatını kaybetti

Türk sinemasının efsane isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Sanatçının sosyal medya hesabından eşi tarafından yapılan paylaşımda, "Sevgili eşim, hayat arkadaşım Filiz'i (Akın Köksal) uzun süren bir hastalık sonucu 21 Mart gecesi kaybettim. Vasiyeti uyarınca her türlü dini vecibeler yerine getirilerek, en yakın aile mensupları tarafından bugün Aşiyan'da toprağa verildi. Sevenlerinin başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

Akın'ın kendisinin de bir meşale olduğu belirtilen açıklamada, sanatçının anısını yaşatmak isteyenlerin Türk Eğitim Derneğine (TED) bağış yapabilecekleri belirtildi.

Filiz Akın kimdir?

Yeşilçam’ın en zarif ve etkileyici kadın oyuncularından biri olarak kabul edilen Filiz Akın, kariyeri boyunca sayısız filme imza attı. 1960’lı ve 70’li yılların en sevilen isimlerinden biri olan Akın, romantik, dram ve aksiyon türündeki filmlerde rol aldı.

Sanat hayatı boyunca pek çok ödül kazanan usta oyuncu, aynı zamanda zarafeti, modern tarzı ve etkileyici duruşuyla Yeşilçam’ın ‘Avrupai yüzü’ olarak anıldı.

Filiz Akın, 2002 yılında nazofarenks (gırtlak kanserine) yakalanmış ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Filiz Akın son yıllarda çeşitli sağlık problemleriyle mücadele ediyordu.