Son dakika: Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: Temmuz'da daha yüksek gelebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Habertürk TV ve Bloomberg HT'nin ortak yayınında gündemi değerlendirdi.

Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bu hain, alçak saldırıyla şehit olan İsmail Heniyye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mazlumdan, adaletten yana olan tüm insanlığa başsağlığı diliyorum. Heniyye barış görüşmelerinde muhatap olan ismin alçak saldırıya uğraması barışa yapılmış bir saldırıdır.

Bu saldırıyla Gazze'de hep birlikte gördüğümüz, soykırım, insanlık, savaş suçlarının örtülmeye çalışıldığını görüyoruz.

Netanyahu yönetiminin uluslararası hukuk önünde soykırımı suçundan yargılanıyor olma suçunu örtbas etmeye yönelik bir saldırı. Bunun hiçbir şekilde başarılı olamayacağını ifade etmek isterim. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi mazlum Filistin halkının yanında olduğunu ifade ediyoruz.

"Bu yangının küresel yansımaları olacaktır"

Uluslararası tüm sorumlu yönetimleri görevlerini yapmaya tekrar davet ediyoruz. Bu yangının bölgeye yayılmaması adına İsrail'in şu andaki yöneticilerinin, artık yönetici demeye dilimiz varmıyor, bir çete gibi hareket eden grubun bir an önce durdurulması çok önemli. Bu saldırının küresel yansımaları olacaktır.

Ortadoğu'da barış olmadan dünyada da barış olması mümkün değil. Bütün bunlara karşı erdemi savunan, adaleti savunan insanlık olarak bir araya gelmemiz, güçlü bir şekilde bunun karşısında durmamız gerekiyor. Bu konuda Türkiye ve Cumhurbaşkanımız hep öncü oldu. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. İslam aleminin birlik ve beraberliğinin, Filistin'deki farklı gruplarının birlik ve beraberliğini artmasını temenni ediyorum.

"Gerçekten akıl tutulması söz konusu"

Bu sadece Heniyye meselesi değil. Daha dün uluslararası hukuk çiğnenerek Lübnan'a saldırı gerçekleştirildi. Netanyahu yönetimi bir ateşkes, barış istemiyor. Filistin halkını imha etmeye dönük çaba içinde. Bunu da bölgeye çatışmaları yayarak, farklı düşmanlıklar üreterek yaymaya çalışıyor.

Bu tehlikeli bir yaklaşım. Bölgemizin barışa ve istikrara ihtiyacı var. Kalıcı bir barışa, adil bir barışa ihtiyaç var. Mevcut yönetim buna yanaşmadığını eylemleriyle ortaya koyuyor. Soykırım eylemleri, insanlık suçları arttıkça insanlığın vicdanında uyanış görmeye başladık. Filistin devletini tanıyan ülkelerin sayısı artmaya başladı.

Bütün bu sürçte asıl odağın dışına çekip, bu soykırım eylemlerini devam ettirme niyetlerini görüyoruz. İnsani yardımların, çocuklara, yaşlılara, hastalara, sivil insanlara ulaştırılması gerekiyor. Şu anda akıldan, vicdandan, adaletten bahsedemeyiz. Gerçekten akıl tutulması söz konusu. ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun ayakta alkışlanmasının insanlık vicdanında sorgulandığını düşünüyorum.

"İnşallah daha fazla birlik ve beraberlik olur"

İnsanlığı savunan herkesin sesini yükseltmesi gerekiyor. İsrail yönetimi bunlardan bir çıkış gibi olayı bölgeye yaymaya, farklı aktörlerle karşı karşıya gelerek Gazze'de yaptıklarını bir anlamda örtmeye çalışıyor. Bunu başaramayacaklar.

Eninde sonunda mazlumların, haklı olanın kazanacağına yürekten inanıyoruz. Türkiye olarak diplomasiyle, ticareti kestik biliyorsunuz, garantörlük dahil olmak üzere her türlü sorumluluğu alacağımıza ilişkin tavrımızla her türlü çaba içindeyiz. İnşallah daha fazla birlik ve beraberlik olur öncelikle İslam dünyasında. Daha sonra insanlık olarak. İnsanlığın ayıbı, utancı olarak bu sahnelerin bir an önce ortadan kalktığını görürüz inşallah.

Meclis Başkanımız cenaze törenine katılacağını açıkladı. Netleştiğinde kamuoyuyla paylaşırız. Türkiye her açıdan her platformda Filistin davasını en yüksek, güçlü sesle dile getirmeye, atılacak her türlü adımı atmaya devam edecektir. Gazze'ye en fazla yardım yapan ülke konumundayız. Tamamen ticaretini durdurdu. Türk devletlerinden İslam İşbirliği Teşkilatı'na, BM'den NATO'ya bütün diplomatik gücüyle Filistin halkının yanında olmaya devam edecek.

"Güncellenecek OVP'de ana politika çerçevesi değişmeyecek"

Geçen yılki OVP yeni hükümet dönemine başlarken, yeni bir politika çerçevesi ortaya koyduğumuz OVP olmuştu. Yapısal reform bölümü ilk defa eklenmişti. OVP, yürüyen bir plan. Her yıl güncellenen program, üç yıllık perspektifle. Bu yıl 2025-27 dönemini kapsayacak şekilde güncellenecek. Olağanüstü durum sözkonusu değil. OVP, bütçenin temel çerçevesini çiziyor. 2025 yılı bütçemizin ana çerçevesini güncellenmiş OVP'de bulacaksınız. Geçen yılki programdan ne farkı olacak?

Ana hedeflerimiz olduğu gibi korunacak. Enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak, depremin yaralarını sağlamak, kalıcı sosyal refahı arttırmak.Bu dört temel amaç değişmeyecek. Neler değişecek? Makro ekonomik tahmin setimiz güncellenecek. Dünyada Türkiye'de birçok şey gerçekleşmiş oldu. Program yaparken tahmin yapıyorsunuz. Farklı gelişmeler olabiliyor. Büyüme, ihracat, turizm gelirleri, istihdam, cari açık durumumuzu güncellemiş olacağız. Son durumdaki rakamların ışığında güncellemiş olacağız.

"Eylül'ün ilk haftasında yayınlamayı hedefliyoruz"

Bütçenin ana çerçevesi güncellenmiş OVP programıyla ortaya çıkacak. Yapısal reformlarda ilerlemeler kaydettik. Yeni gündemler oluştu. Yapısal reform gündemimizi de güncellemiş olacağız, daha bir zenginleştirmiş olacağız. Eylül'ün ilk haftasında yayınlamayı hedefliyoruz. Süreci şöyle ifade edeyim, çalışmalar başlamış durumda Strateji Bütçe Başkanlığımız hazırlıklarını sürdürüyor. İlgili tüm bakanlıklarımız kendi alanlarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu yıl yine işveren, çalışanlar, tarım, finans kesimiyle bakanlarımız ve bizler görüşmelerimizi yapacağız. Onların da girdilerini, görüşlerini alarak OVP'yi Eylül'de kamuoyuyla paylaşmış olacağız.

"Haziran ayında başlayan dezenflasyon var, temmuz ayında devamı göreceğiz"

OVP'yi hazırlarken Merkez Bankası ile birlikte çalışıyoruz. Enflasyon ve para politikaları konusunda. OVP'yi güncellerken Merkez Bankası ile diyalog içinde güncellemeler gerçekleşecektir. Eylül ayına kadar teknik analizleri bir araya getirerek enflasyonla ilgili tahminlerimizi güncellemiş olacağız. 2025 için yüzde 14 öngörülmüştü. Yeni OVP'de bunu Merkez Bankası ile birlikte oturup bakacağız. Bugünden bizim gördüğümüz şu, enflasyonda üç dönem tarif ettik.

Geçiş süreci, dezenflasyon süreci, kalıcı fiyat istikrarı dedik. Geçiş sürecini haziran ayı itibariyle tamamladığımızı düşünüyoruz. Çok güçlü sağlıklı altyapı oluşturduk. Bütçe açığından, cari açığa varıncaya kadar temel zemin oluşturduk. Haziran'la başlayan dezenflasyon süreci var. Temmuz enflasyonu geldiğinde bunun devam ettiğini göreceğiz. Temmuz'da bir miktar fazla gelebilir. Özel alandan kaynaklanan geçici yükseliş olabilir. Temmuz'da beklentimiz baz etkisi, program etkisiyle 60'lı rakamları göreceğimizi düşünüyoruz.

"Eylül ayında 40'lı rakamları göreceğimizi düşünüyoruz"

Bir sonraki ay 50'li ve sonra 40'lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz. Dezenflasyon süreci bu yıl devam edecek. Beklentilerde iyileşmeyi getirecek diye düşünüyoruz. Çok düşük enflasyon beklentisi var profesyonellerde. Bir yıl sonrası için yüzde 30 beklentiyi ifade ediyorlar. Vatandaşımız daha yüksek beklentide. Hane halkı daha çok geçmişe bakar. Profesyoneller teknik analizlerle bakar. Bir süre sonra inanıyorum ki, yaz dönemindeki kırılmayla birlikte vatandaşımızdaki beklentiler hedeflerimize yansıyacak.

"Gelecek yıl 10'lu rakamları göreceğiz"

Gıdada tam arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bir taraftan yapısal reform, tarım politikalarımız çok önemli. Planlı tarım, hayvancılığa destek gibi farklı kanallarla arz yönlü olarak bakıyoruz. En yapışken enflasyon hizmet enflasyonudur. Onunla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Gelecek yıl 10'lu rakamları göreceğiz. 20'nin altı 10'un üstü diyelim. Yeni OVP'de bunu göreceğiz. Bu 10'la 20 arası rakam olacaktır. 2026 hedefimiz ise tek haneli rakamlar. Kalıcı fiyat istikrarı dediğimiz dönem. Adım adım bunu hayata geçiriyoruz. Sadece para politikasıyla değil maliye politikası ve yapısal reformlarla desteklenmiş bütüncül programı hayata geçiriyoruz.

"Bugün 16 milyon emeklimiz var"

Son vergi paketinde bir madde koyduk. En düşük emekli aylığı diye bir kavram yoktu geçmişte. Bizim dönemimizde getirdiğimiz bir şey oldu bu. Çok düşük emekli aylığı alanlara asgari emekli aylığı olsun diye bizim getirdiğimiz yasal düzenlemeydi. Belli aralıklarla revize edildi. Fiilen şu anda son düzenlemeyle 12 bin 500 gibi rakam oluştu. Sadece bu yaptığımız yıllık maliyeti 60 milyar liranın üzerinde. Diğer emeklilerimizde enflasyon ve toplu sözleşmeyle bağlantılı artışlarını aldılar. Yılbaşında yüzde 50'ye yakın yapılmıştı.

Temmuz'la yapılanla birlikte bileşik baktığımızda yüzde 80'lerin üzerinde bir artış gerçekleştirmiş olduk.Bugün 16 milyon emeklimiz var. EYT sonrası yükselmiş bir rakamdan bahsediyoruz. Yaptığımız her düzenlemenin bütçeye yansımaları var. İstikrara kavuştukça, enflasyonda düşük rakamları gördükçe, büyüme, istihdam genişlettikçe kalıcı bir şekilde sosyal refah oluşturma en önemli başlıklarımızdan biri.