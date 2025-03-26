Son dakika: Yönetmen İlker Canikligil, tutuklandı

Youtube üzerinden ‘alt sınıf' olarak adlandırdığı kesime karşı ‘toplu katliam' çağrısında bulunan, ayrıca X hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur bu kadar" şeklinde paylaşım yapan İlker C. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.

Tutuklandı

Emniyette ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Mahkemede ifadesi alınan İlker C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.