Son dakika: YSK'dan 6 il ve 10 ilçe için karar... Seçimler yenilenmeyecek

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün de seçim sonuçlarına ilişkin itirazları değerlendirerek karara bağlandı.

YSK; AK Parti’nin Ardahan merkez ilçede ve Kütahya’nın Emet ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini, MHP’nin Amasya merkez ilçede yeniden sayım talebini, CHP’nin Yozgat Yerköy’de seçimlerin iptali, Adana Sarıçam’da, Ankara Kızılcahamam’da ve Kırklareli merkezde oyların yeniden sayım taleplerini reddetti.

DEM Parti’nin ise Şırnak ile Bitlis Güroymak’ta seçimlerin iptali talebi ile Bingöl’de yeniden sayım talepleri de kabul edilmedi.

Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Siverek’te seçimlerin iptali talebi, Gaziantep Oğuzeli’nde oyların yeniden sayım talebi, Büyük Birlik Partisi’nin Bolu Gerede ve Erzurum İspir’de oyların yeniden sayılması talebi ile Adana Kozan için mazbata iptali talebi reddedildi.

Ayrıca Vatan Partisi’nin YSK’nın Van için aldığı gerekçeli karara ve mazbatanın DEM’li adaya verilişine olan itirazı da kabul edilmedi.

İtiraz süreci 10 Nisan'da sona erecek

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarıyla ilgili YSK'ya başvuru süreci ise 10 Nisan saat 17.00'de sona erecek. 14 Nisan saat 17.00'ye kadar da olağanüstü itirazlar yapılabilecek. Kesin sonuçlar tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulacak.