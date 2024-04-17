Son dakika: YSK'dan Ordu ve Hatay için karar

Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin itirazları görüşmeye devam ediyor. Kurul bugün CHP’nin Hatay, İYİ Parti’nin ise Ordu’daki seçimlere ilişkin yaptığı başvuruları ele aldı.

YSK, 'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle yapılan itirazları reddetti. Böylece Hatay ve Ordu’da 31 Mart seçimlerinin yenilenmemesine hükmedildi.

Hatay’daki seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oy oranıyla kazanmıştı. CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 44,05 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamlamıştı.

Kurul ayrıca AK Parti’nin Ardahan ve CHP’nin Hatay’ın İskenderun, Adana’nın Pozantı, Konya’nın Hadim ve Ardahan’ın Çıldır ilçeleri için yaptığı itirazları da reddetti.