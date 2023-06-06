Son dakika...MHP'nin Meclis yönetimi belli oldu
Son dakika haberi: MHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyelikleri ile Meclis Grup Yönetimi belirlendi.
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MHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri ile TBMM Grup yönetimi belirlendi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Başkanvekilliğine İstanbul Milletvekili Celal Adan, TBMM İdare Amirliğine Gaziantep Milletvekili Sermet Atay; Grup Başkanvekilliğine ise Manisa Milletvekili Erkan Akçay ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül getirildi.