Son dakika...Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu
Son dakika gelişmesi… Saadet Partisi'nin Genel Merkezi'nde yapılan Millet İttifakı toplantısında, Cumhurbaşkanı adayı resmi olarak belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı oldu.
İyi Parti lideri Meral Akşener'in 5'li masaya geri dönmesiyle saat 16.00'da başlayan toplantı sona erdi. 6 muhalif liderin kurmaylarıyla ayrı ayrı konuştuğu öğrenildi.
Liderler Saadet Partisi'nin önünde kurulan kürsüye tek tek çıktı.Temel Karamollaoğlu, altılı masanın cumhurbaşkanı adayını açıkladı.
Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu bizim adayımızdır
Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu kürsüye çıktı ve ''Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim adayımızdır' dedi.
Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak
Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Genel Başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak dedi.