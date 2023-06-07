Son dakika...Numan Kurtulmuş 3. turda TBMM Başkanı seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oy alarak Meclisin 30. başkanı oldu. TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu. Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

Teşekkür konuşması için kürsüye gelen Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, şu ifadelere yer verdi:

Gündelik hesapların üzerinde durmak bize yakışmaz

TBMM'nin 1 . Meclisi'nden bize kalan iki temel hedef. Birincisi tam bağımsızlık, ikincisi Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üstüne çıkarmaktır. Bizim gibi ülkelere yerinde durmak yakışmaz, bizim gibi büyük milletlere gündelik hesapların üzerinde durmak hiç yakışmaz. Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığımız sözü güçlü oluşturmak üzere hep beraber destek vereceğiz, omuz vereceğiz Allah'ın izniyle.

Salonu dolduran 600 milletvekilimizin tamamı geçiciyiz

Nasıl hemen Divan'ın arkasında yer alan egemenlik kayıtsızlık şartsız milletindir sözü nasıl sadece motto ve slogandan ibaret değilse, demokratik anlayış manzumesi ise aynı şekilde Türkiye yüzyılı ortak bir hedef ve amaçtır. Biliyoruz ki, insanlar fani, kurumlar ve kurallar kalıcıdır. Şu anda bu salonu dolduran 600 milletvekilimizin tamamı geçiciyiz, faniyiz.

Bu millet bize imkan tanımıştır. Bu imkanı Allah'ın verdiği kudret ve güç sayesinde sonuna kadar kullanacağız. Bizden sonraki nesiller de dünyada sözü güçlü, tesirli Türkiye için önüne hedefler koyacak, yoluna devam edecektir. Bir seçim geride kaldı. Bazen maksadını aşan sözler söylenmiş olabilir. Bazen birbirimize karşı tahammülsüzlükler sözler ortaya çıkmış olabilir.

Yumruk sıkmadan el sıkışacağız

Farklı partilerin yer aldığı Meclis demokrasimiz bakımından zenginliktir. TBMM'nin bir kavga, tartışma, hatta yüksek sesle birbirini rencide ederek, ötekileştirilerek sözlerin kullanıldığı mekan olmaktan kurtarmak bizim amacımızdır. Her alanda sözlerimizi dile getireceğiz, yumruk sıkmadan el sıkışacağız. Başkanlık seçiminden önce burada bakan arkadaşlarımız yeminlerini yaptılar.

Milletimiz cumhurbaşkanlığı sistemine bir kez daha onay vermiştir

Bir önceki hükümette görev alan, başarıyla görevlerini yerine getiren arkadaşlarımıza milletvekili olarak TBMM'ye hoş geldiniz diliyorum. Bugün burada yeminlerini yapan değerli bakan arkadaşlarımıza üstün başarılar diliyorum. Bu seçimler dolayısıyla bir şeyin daha altını çizme isterim. Milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde cumhurbaşkanlığı sistemine bir kez daha onay vermiştir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçmiş ve Türkiye'nin lideri olarak belirlemiştir.

Bizi bekleyen son derece çetin ve önemli meseleler olduğunu biliyorum

Şimdi hep beraber Türkiye yüzyılının güçlü bir şekilde mücadele etmesi için mücadele edeceğiz. Bu süre içerisinde bendeniz sizlerin teveccühleriyle Meclis Başkanlığına tensip ettiğiniz kardeşiniz olarak, Meclis Başkanlığı görevini bütün siyasi partilerle diyalog içerisinde sürdüreceğimi bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Önümüzde bizi bekleyen son derece çetin ve önemli meseleler olduğunu biliyorum.

Darbe izlerini taşıyan anayasadan Türkiye'nin kurtulması gerekmektedir

Tartışmayı en yüksek perdeden yaparak, farklılıklarımızı net bir şekilde ortaya koyarak ama asla ve asla bir diğerimizi ötekileştirmeden fikirlerimizi söyleyebileceğimizi ifade ediyorum. Bir büyük sorunluluğu başta şahsım olmak üzere her milletvekili arkadaşıma hatırlatmak istiyorum. Türkiye'nin darbe izlerini taşıyan anayasadan Türkiye'nin kurtulması gerekmektedir.

Milletimizin bizden beklentisi yeni bir anayasa ile Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Burada tabii ki esas teşekkül bizleri oylarıyla Meclis'e gönderen milletin bizatihi kendisidir. Yeri geldiğinde parmağını sallayanlara inat aziz milletimiz demokratik olgunlukla mükemmel bir seçim kampanyasını geride bırakmış, bütün süreçleri de anayasal ve yasal süreçleri fevkalade güzel tamamlamış ve TBMM'yi oluşturmuştur.

50 binin üstündeki kardeşimiz vefat etti, şehit oldu

Dünyadaki birçok ülkeye örnek teşkil edecek katılım oranı ise Türkiye demokrasisinin olgunluğunu gösteren, demokrasiye sahip çıktığını gösteren en önemli göstergelerden birisidir. İnşallah hep beraber huzur, neşe içerisinde milletin dertleriyle zaman zaman dertlenerek, milletin meselelerini ihmal etmeyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye 6 Şubat'ta dünya tarihinin ender yazdığı büyük yıkımlardan birisine şahit oldu. 50 binin üstündeki kardeşimiz vefat etti, şehit oldu.

85 milyonun emrinde olacağız

Bu süreçte depremin yıkıntılarıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçmeyen bölgedeki depremzede vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir konu sürekli gündemimizin maddesi olacak, inşallah depremin yaralarını kalıcı şekilde sarabilmek için TBMM için seferber olacağız depremzede kardeşlerimizin, 85 milyonun emrinde olacağız.

Numan Kurtulmuş kimdir?

Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "doçent" unvanını alan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004'te profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010'da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşince, Kurtulmuş, AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

62. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babası.