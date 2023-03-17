Son dakika...Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö bugün Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Liderler yaptıkları ikili görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.

Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Orat hedefimiz ilk etapta 3 milyar Dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.

Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği desteği önemsiyoruz

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel mevzuları ele aldık. Finlandiya'nın Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği güçlü desteği önemsiyoruz.

NATO'nun genişleme sürecini değerlendiriyoruz

Türkiye dünyanın eli en kanlı yapıları ile mücadele ediyor. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütünün yeri olmadığına inanıyoruz. Ülkemizin bekasına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz.

Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay sürecini başlatıyoruz

Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan zirvede onay vermiştik. İmzalanan 3'lü mutabakat ile Türkiye'nin haklı isteklerini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın samimi adımlar attığını gördük. Ülkemizin hassasiyetlerine gösterdikleri önem nedeni ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay sürecini başlatıyoruz.

İsveç'in üyeliği atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı

Ülkemizin sürecin ilerletilmesi hususu ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Sürecin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır.

İsveç teröristlere kucak açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. İsveç üzerine gelen bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim İsveç'e karşı farklı bir tutumumuz yok ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm sokaklarında terör örgütlerinin uzantılarının gösterileri oluyor. Sayın Başbakana bunları söyledik. 120 kişinin ismini verdik.

Temennimiz seçim öncesi yetiştirmek

Sayın Başbakan iyi bir insan ancak bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bu tür yelmeler olmadığı için Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak zorunda kaldık. Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı attığımız imza ile gösterdik. Bundan sonrası komisyon, sonrası genel kurul. Temennim seçim öncesi yetiştirmek. Ülkelerimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.