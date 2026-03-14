Son depremler 14 Mart 2026 listesi: Deprem oldu mu? En son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Son depremler listesi her gün kontrol ediliyor. Son günlerde çeşitli bölgelerde yaşanan depremler sonrası aramalar bir hayli hızlandı. Bugün 4 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşanmazken AFAD'ın son verileri merak ediliyor.
Denizli, Ankara, Tokat'ta son günlerde korkutan depremler yaşandı. Vatandaşlar panik olurken "son depremler" araması da bir hayli yükseldi. Bugün de vatandaşlar son verileri incelemek istiyor. İşte detaylar...
15.57 - Niksar (Tokat) - 2.1
15.35 - Güney (Denizli) - 1.5
15.21 - Güney (Denizli) - 1.6
15.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
14.37 - Akhisar (Manisa) - 1.0
14.31 - Buldan (Denizli) - 1.1
14.19 - Yahşihan (Kırıkkale) - 1.2
14.14 - Niksar (Tokat) - 2.7
13.49 - Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) - 2.5
13.42 - Simav (Kütahya) - 1.2
13.22 - Pütürge (Malatya) - 3.0
13.16 - Milas (Muğla) - 1.5
13.00 - Ege Denizi, Datça açıkları (Muğla) - 2.0
12.58 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.6
12.51 - Beypazarı (Ankara) - 1.7
12.15 - Bergama (İzmir) - 1.8
12.10 - Bala (Ankara) - 1.4
12.07 - Kınık (İzmir) - 1.3
11.55 - Güney (Denizli) - 0.8
11.48 - Erbaa (Tokat) - 1.3
11.34 - Erbaa (Tokat) - 2.1
11.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
11.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.6
10.45 - Selçuklu (Konya) - 1.7
10.42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.9
10.41 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.6
10.39 - Güney (Denizli) - 1.2
10.08 - Selçuklu (Konya) - 1.7
09.58 - Genç (Bingöl) - 1.4
09.55 - Simav (Kütahya) - 2.1
09.22 - Sivrice (Elazığ) - 1.3
09.01 - Erbaa (Tokat) - 1.9
08.32 - Yalvaç (Isparta) - 2.0
08.11 - Erbaa (Tokat) - 1.4
07.49 - Biga (Çanakkale) - 2.4
07.47 - Biga (Çanakkale) - 1.4
07.29 - Merkez (Erzincan) - 1.0
07.17 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
07.00 - Niksar (Tokat) - 1.5
06.59 - Erbaa (Tokat) - 1.6