Son depremler 21 Şubat 2026 listesi... Deprem mi oldu? En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Vatandaşlar her gün "son depremler" aramasını yaparken Malatya'da yaşan deprem aramayı daha da sıklaştırdı. Tekrar deprem olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle de AFAD son verileri araştırılıyor. İşte detaylar...

09.50 - Akhisar (Manisa) - 1.4

09.49 - Akdeniz, Fethiye açıkları (Muğla) - 1.5

09.31 - Sincik (Adıyaman) - 1.3

09.07 - Sındırgı (Balıkesir) - 3.4

08.56 - Selçuklu (Konya) - 1.2

08.44 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3

08.08 - Merkez (Elazığ) - 2.3

07.57 - Merkez (Elazığ) - 1.6

07.48 - Battalgazi (Malatya) - 1.6

07.35 - Pütürge (Malatya) - 1.4

07.22 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1

07.19 - Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) - 1.9

07.16 - Battalgazi (Malatya) - 1.2

06.56 - Sarıkamış (Kars) - 1.3

06.51 - Pütürge (Malatya) - 1.5

06.43 - Pütürge (Malatya) - 4.5

06.38 - Fthiotis, Stereá Elláda (Yunanistan) - 3.9

06.17 - Seyitgazi (Eskişehir) - 1.4

06.09 - Aladağ (Adana) - 2.3

06.09 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

05.49 - Merkez (Elazığ) - 2.5

05.48 - Ege Denizi, Gökova Körfezi - Datça açıkları (Muğla) - 1.5

05.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

05.32 - Simav (Kütahya) - 2.4

05.31 - Simav (Kütahya) - 2.0

05.28 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

05.06 - Kiğı (Bingöl) - 1.5

04.37 - Yatağan (Muğla) - 1.1

04.30 - Ege Denizi, Karaburun açıkları (İzmir) - 1.7

04.25 - Sarız (Kayseri) - 1.7

04.23 - Meram (Konya) - 1.2