Son depremler 29 Kasım 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu?

Ülkemizde bugün gün boyunca çok sayıda yer hareketi gözlendi. Yine en çok deprem Balıkesir Sındırgı'da meydana geldi. Vatandaşlar en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem olduğu öğrenmek istiyor ve "son depremler" aramasına ağırlık veriyor.

Son depremler listesi 29 Kasım 2025 listesi

09.33 – Simav (Kütahya) – 1.3

09.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

09.12 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.7

09.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

09.01 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.50 – Akören (Konya) – 1.6

08.49 – Sincik (Adıyaman) – 1.4

08.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

08.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.34 – Ege Denizi, Datça (Muğla) – 2.0

08.33 – Pazarcık (Kahramanmaraş) – 1.4

08.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07.58 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.46 – Simav (Kütahya) – 1.3

07.45 – Beyşehir (Konya) – 1.1

07.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.33 – Menteşe (Muğla) – 1.3

07.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

07.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

07.08 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

07.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.40 – İslahiye (Gaziantep) – 1.3

06.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.4

06.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

06.00 – Bahçe (Osmaniye) – 2.1

05.44 – Gediz (Kütahya) – 2.2

05.32 – Simav (Kütahya) – 1.2

05.31 – Battalgazi (Malatya) – 0.9

05.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.16 – Battalgazi (Malatya) – 1.1

05.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

05.05 – Artova (Tokat) – 1.3

05.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.43 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.3

04.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

04.18 – Ege Denizi, Karaburun (İzmir) – 2.4

04.18 – Simav (Kütahya) – 1.2

04.04 – Akdeniz, Kumluca (Antalya) – 1.8

03.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.25 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0

03.11 – Nurdağı (Gaziantep) – 2.0

02.40 – Akhisar (Manisa) – 1.6

02.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

02.32 – Salihli (Manisa) – 1.4

02.31 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.2

02.20 – Bingöl Merkez – 1.4

02.07 – Menteşe (Muğla) – 1.4

01.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

01.48 – Salihli (Manisa) – 1.1

01.46 – Menteşe (Muğla) – 2.3

01.43 – Akdeniz, Marmaris (Muğla) – 2.2

01.33 – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) – 1.6

01.29 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

01.24 – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) – 1.9

01.24 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

01.23 – Çerkeş (Çankırı) – 1.5

00.58 – Ege Denizi, Ayvacık (Çanakkale) – 2.0

00.53 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.0

00.34 – Refahiye (Erzincan) – 2.4

00.21 – Menemen (İzmir) – 1.5

00.19 – Akhisar (Manisa) – 1.3

00.10 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 1.2

00.10 – Simav (Kütahya) – 1.2

00.06 – Simav (Kütahya) – 1.1

00.01 – Simav (Kütahya) – 1.2