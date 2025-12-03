Son depremler 3 Aralık 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Yurdun çeşitli yerlerinde bugün yine sarsıntılar yaşandı. Neyse ki bu depremler 4'ten küçüktü. Yine Balıkesir Sındırgı en çok sallanan bölgemiz oldu. İşte 3 Aralık son depremler listesi...

Son depremler...

12.39 – Gölpazarı (Bilecik) – 1.2

12.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

12.31 – İnönü (Eskişehir) – 1.3

12.07 – Bala (Ankara) – 1.4

12.02 – Merkez (Karaman) – 1.2

12.01 – Milas (Muğla) – 1.1

11.31 – Ayvacık (Çanakkale) – 1.2

11.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

11.14 – Simav (Kütahya) – 1.4

11.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

10.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

10.48 – Germencik (Aydın) – 1.1

10.45 – Simav (Kütahya) – 1.4

10.37 – Ege Denizi, Bozcaada açıkları (Çanakkale) – 1.7

10.35 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

09.42 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

09.42 – Akdeniz – 2.7

09.32 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.7

09.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

09.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

09.19 – Simav (Kütahya) – 1.7

09.18 – Ege Denizi, Ezine açıkları (Çanakkale) – 1.5

09.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

09.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

09.04 – Gördes (Manisa) – 1.4

08.50 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

08.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

08.34 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

08.11 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.10 – Köyceğiz (Muğla) – 1.1

08.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

07.56 – Kırıkhan (Hatay) – 2.4

07.46 – Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) – 1.7

07.44 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.8

07.20 – Battalgazi (Malatya) – 1.8

06.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.1

06.49 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.4

06.23 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

06.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.59 – Afşin (Kahramanmaraş) – 1.4

05.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

05.40 – Samandağ (Hatay) – 1.8

05.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

05.36 – Kale (Malatya) – 1.8

05.27 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

05.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

04.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.54 – Alaşehir (Manisa) – 1.3

04.52 – Feke (Adana) – 0.9

04.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

04.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

03.56 – Battalgazi (Malatya) – 0.9

03.48 – Refahiye (Erzincan) – 1.0

03.41 – Mergasur (Irak), Şemdinli yakınları (Hakkari) – 2.1

03.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.26 – Akhisar (Manisa) – 1.2

03.15 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.5

03.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

03.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.58 – Döşemealtı (Antalya) – 1.2

02.49 – Hisarcık (Kütahya) – 1.1

02.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

02.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

02.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

02.34 – Marmara Denizi, Erdek açıkları (Balıkesir) – 1.7

02.32 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

02.04 – Simav (Kütahya) – 1.0

02.02 – Marmaris (Muğla) – 1.2

01.57 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

01.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.7

01.36 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

01.28 – Simav (Kütahya) – 0.9

01.11 – Ilgın (Konya) – 1.3

00.35 – Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) – 2.1

00.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

00.12 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.9

00.10 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1