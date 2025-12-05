SON DEPREMLER 5 ARALIK 2025 LİSTESİ... En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?
Ülkemizde sismik hareketlilik, vatandaşların "son depremler" aramasıyla her gün yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, sabah saatlerinden itibaren küçük ve orta şiddette birçok sarsıntı kaydedildi. İşte deprem listesi...
Türkiye'de on binlerce insan her gün sarsıntı olup olmadığını kontrol etmek için "son depremler" araması yapıyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler...
Son depremler listesi
09.08 – Akçadağ (Malatya) – 1.7
08.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7
08.50 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6
08.46 – Ezine (Çanakkale) – 1.1
08.06 – Sincik (Adıyaman) – 3.1
07.36 – Akçadağ (Malatya) – 1.6
07.25 – Akçadağ (Malatya) – 2.3
07.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5
07.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4
07.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1
06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
06.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
06.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6
05.42 – Simav (Kütahya) – 1.1
05.31 – Sivrice (Elazığ) – 1.5
05.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
05.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0
04.43 – Simav (Kütahya) – 1.5
04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
04.26 – Bala (Ankara) – 0.9
04.14 – Saruhanlı (Manisa) – 2.1
03.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3
03.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
03.08 – Akhisar (Manisa) – 1.1
02.58 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5
02.30 – Horasan (Erzurum) – 1.2
02.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2
01.24 – Akdeniz, Kaş (Antalya) – 2.5
00.28 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0
00.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8