SON DEPREMLER 5 ARALIK 2025 LİSTESİ... En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? Az önce deprem mi oldu?

Türkiye'de on binlerce insan her gün sarsıntı olup olmadığını kontrol etmek için "son depremler" araması yapıyor. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğu öğrenilmek isteniyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği veriler...

Son depremler listesi

09.08 – Akçadağ (Malatya) – 1.7

08.59 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.7

08.50 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.6

08.46 – Ezine (Çanakkale) – 1.1

08.06 – Sincik (Adıyaman) – 3.1

07.36 – Akçadağ (Malatya) – 1.6

07.25 – Akçadağ (Malatya) – 2.3

07.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

07.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

07.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

06.55 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

06.37 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

06.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

05.42 – Simav (Kütahya) – 1.1

05.31 – Sivrice (Elazığ) – 1.5

05.31 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

04.43 – Simav (Kütahya) – 1.5

04.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

04.26 – Bala (Ankara) – 0.9

04.14 – Saruhanlı (Manisa) – 2.1

03.40 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

03.18 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.14 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.08 – Akhisar (Manisa) – 1.1

02.58 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5

02.30 – Horasan (Erzurum) – 1.2

02.21 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

01.24 – Akdeniz, Kaş (Antalya) – 2.5

00.28 – Doğanşehir (Malatya) – 1.0

00.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8