SON DEPREMLER 5 MART 2026 LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu?

Her gün onlarca deprem yaşanırken bugün şu dakikaya kadar 4 ve üzeri bir deprem yaşanmadı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte AFAD'ın geçtiği son veriler...

08.50 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.5

08.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

07.58 - Ula (Muğla) - 2.2

07.33 - Bahçe (Osmaniye) - 2.7

07.17 - Merkez (Bolu) - 1.7

07.15 - Kırkağaç (Manisa) - 2.5

06.54 - Merkez (Bolu) - 1.7

06.47 - Simav (Kütahya) - 1.7

06.45 - Merkez (Bolu) - 1.1

06.30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2

06.14 - Milas (Muğla) - 1.0

06.12 - Milas (Muğla) - 1.6

05.59 - Milas (Muğla) - 0.9

05.55 - Urla (İzmir) - 1.6

05.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

05.32 - Hekimhan (Malatya) - 1.2

05.21 - Akçadağ (Malatya) - 1.7

05.11 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.0

05.06 - Simav (Kütahya) - 1.7

05.05 - Simav (Kütahya) - 1.6

04.58 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

04.30 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.8

04.21 - Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) - 2.2

04.11 - Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) - 3.9

03.34 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.3