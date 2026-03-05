SON DEPREMLER 5 MART 2026 LİSTESİ: Az önce deprem mi oldu?
Vatandaşlar her gün "son depremler" listesini kontrol ediyor. Büyük deprem olup olmadığı araştırılırken sık sık AFAD'ın resmi sitesi ziyaret ediliyor. İşte bugün yaşanan depremlerin listesi...
Her gün onlarca deprem yaşanırken bugün şu dakikaya kadar 4 ve üzeri bir deprem yaşanmadı. Vatandaşlar en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenmeye çalışıyor. İşte AFAD'ın geçtiği son veriler...
08.50 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 1.5
08.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
07.58 - Ula (Muğla) - 2.2
07.33 - Bahçe (Osmaniye) - 2.7
07.17 - Merkez (Bolu) - 1.7
07.15 - Kırkağaç (Manisa) - 2.5
06.54 - Merkez (Bolu) - 1.7
06.47 - Simav (Kütahya) - 1.7
06.45 - Merkez (Bolu) - 1.1
06.30 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.2
06.14 - Milas (Muğla) - 1.0
06.12 - Milas (Muğla) - 1.6
05.59 - Milas (Muğla) - 0.9
05.55 - Urla (İzmir) - 1.6
05.36 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
05.32 - Hekimhan (Malatya) - 1.2
05.21 - Akçadağ (Malatya) - 1.7
05.11 - Onikişubat (Kahramanmaraş) - 2.0
05.06 - Simav (Kütahya) - 1.7
05.05 - Simav (Kütahya) - 1.6
04.58 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
04.30 - Türkoğlu (Kahramanmaraş) - 1.8
04.21 - Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) - 2.2
04.11 - Ege Denizi, Çeşme açıkları (İzmir) - 3.9
03.34 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.3