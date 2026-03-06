SON DEPREMLER 6 MART 2026 LİSTESİ... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Bugün ülkemizde 4 ve üzeri 2 deprem meydana geldi. Bu iki deprem tedirgin ederken her zaman olduğu gibi "son depremler" araması sıklaştı. AFAD sık sık kontrol ediliyor. İşte bugün yaşanan sarsıntıların listesi...
Karadeniz ve Antalya'da depremler olmaya devam ediyor. İlk olarak saat 07.29'da Karadeniz'de 4 büyüklüğünde daha sonra ise saat 08.35'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken "son depremler" araması da hızlandı.
09.05 - Akdeniz, Marmaris (Muğla) - 3.1
08.35 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 4.5
08.33 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.4
08.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08.13 - Varto (Muş) - 1.8
07.54 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.7
07.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
07.30 - Yalvaç (Isparta) - 1.0
07.29 - Karadeniz - 4.0
07.13 - Sarıçam (Adana) - 1.6
07.11 - Aladağ (Adana) - 1.3
07.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
06.59 - Torbalı (İzmir) - 1.7
06.48 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
06.30 - Yalvaç (Isparta) - 1.0
06.17 - Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) - 1.1
05.51 - Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) - 1.4
05.45 - Battalgazi (Malatya) - 1.2
05.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
05.11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
05.00 - Sincik (Adıyaman) - 1.8
04.42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
04.32 - Ula (Muğla) - 1.8
04.03 - Tuzla Gölü, Sarıoğlan (Kayseri) - 0.8
04.01 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.2
03.47 - Ege Denizi, Saros Körfezi, Eceabat (Çanakkale) - 1.1
03.38 - Dursunbey (Balıkesir) - 0.7
03.37 - Çerkeş (Çankırı) - 1.1
03.37 - Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) - 1.6
03.32 - Çerkeş (Çankırı) - 1.5
03.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
02.59 - Battalgazi (Malatya) - 0.8
02.40 - Edremit (Balıkesir) - 1.1
02.39 - Acıpayam (Denizli) - 1.0
02.39 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
02.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
02.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
02.16 - Sincik (Adıyaman) - 1.5
02.14 - Acıpayam (Denizli) - 0.9
02.07 - Acıpayam (Denizli) - 1.1
01.57 - Battalgazi (Malatya) - 2.0
01.49 - Tahtalı Barajı, Menderes (İzmir) - 1.6
01.49 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
01.49 - Sincik (Adıyaman) - 3.2
01.28 - Doğanşehir (Malatya) - 0.9
01.15 - Beypazarı (Ankara) - 1.7
01.11 - Milas (Muğla) - 0.9
01.02 - Afrin (Halep, Suriye), Merkez (Kilis) - 1.4
00.55 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
00.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
00.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
00.32 - Ula (Muğla) - 1.0
00.18 - Menteşe (Muğla) - 2.0
00.11 - Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) - 1.4