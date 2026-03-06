Google Haberler

SON DEPREMLER 6 MART 2026 LİSTESİ... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Bugün ülkemizde 4 ve üzeri 2 deprem meydana geldi. Bu iki deprem tedirgin ederken her zaman olduğu gibi "son depremler" araması sıklaştı. AFAD sık sık kontrol ediliyor. İşte bugün yaşanan sarsıntıların listesi...

SON DEPREMLER 6 MART 2026 LİSTESİ... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Karadeniz ve Antalya'da depremler olmaya devam ediyor. İlk olarak saat 07.29'da Karadeniz'de 4 büyüklüğünde daha sonra ise saat 08.35'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken "son depremler" araması da hızlandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

09.05 - Akdeniz, Marmaris (Muğla) - 3.1
08.35 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 4.5
08.33 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.4
08.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
08.13 - Varto (Muş) - 1.8
07.54 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.7
07.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
07.30 - Yalvaç (Isparta) - 1.0
07.29 - Karadeniz - 4.0
07.13 - Sarıçam (Adana) - 1.6
07.11 - Aladağ (Adana) - 1.3
07.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
06.59 - Torbalı (İzmir) - 1.7
06.48 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
06.30 - Yalvaç (Isparta) - 1.0
06.17 - Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) - 1.1
05.51 - Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) - 1.4
05.45 - Battalgazi (Malatya) - 1.2
05.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
05.11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
05.00 - Sincik (Adıyaman) - 1.8
04.42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
04.32 - Ula (Muğla) - 1.8
04.03 - Tuzla Gölü, Sarıoğlan (Kayseri) - 0.8
04.01 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.2
03.47 - Ege Denizi, Saros Körfezi, Eceabat (Çanakkale) - 1.1
03.38 - Dursunbey (Balıkesir) - 0.7
03.37 - Çerkeş (Çankırı) - 1.1
03.37 - Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) - 1.6
03.32 - Çerkeş (Çankırı) - 1.5
03.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
02.59 - Battalgazi (Malatya) - 0.8
02.40 - Edremit (Balıkesir) - 1.1
02.39 - Acıpayam (Denizli) - 1.0
02.39 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8
02.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
02.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
02.16 - Sincik (Adıyaman) - 1.5
02.14 - Acıpayam (Denizli) - 0.9
02.07 - Acıpayam (Denizli) - 1.1
01.57 - Battalgazi (Malatya) - 2.0
01.49 - Tahtalı Barajı, Menderes (İzmir) - 1.6
01.49 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
01.49 - Sincik (Adıyaman) - 3.2
01.28 - Doğanşehir (Malatya) - 0.9
01.15 - Beypazarı (Ankara) - 1.7
01.11 - Milas (Muğla) - 0.9
01.02 - Afrin (Halep, Suriye), Merkez (Kilis) - 1.4
00.55 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
00.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
00.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9
00.32 - Ula (Muğla) - 1.0
00.18 - Menteşe (Muğla) - 2.0
00.11 - Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) - 1.4

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar