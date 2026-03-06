SON DEPREMLER 6 MART 2026 LİSTESİ... Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Karadeniz ve Antalya'da depremler olmaya devam ediyor. İlk olarak saat 07.29'da Karadeniz'de 4 büyüklüğünde daha sonra ise saat 08.35'te Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşayan vatandaşlar tedirgin olurken "son depremler" araması da hızlandı.

09.05 - Akdeniz, Marmaris (Muğla) - 3.1

08.35 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 4.5

08.33 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 3.4

08.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

08.13 - Varto (Muş) - 1.8

07.54 - Nurhak (Kahramanmaraş) - 1.7

07.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

07.30 - Yalvaç (Isparta) - 1.0

07.29 - Karadeniz - 4.0

07.13 - Sarıçam (Adana) - 1.6

07.11 - Aladağ (Adana) - 1.3

07.00 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

06.59 - Torbalı (İzmir) - 1.7

06.48 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

06.30 - Yalvaç (Isparta) - 1.0

06.17 - Akdeniz, Ortaca açıkları (Muğla) - 1.1

05.51 - Akdeniz, Kumluca açıkları (Antalya) - 1.4

05.45 - Battalgazi (Malatya) - 1.2

05.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0

05.11 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

05.00 - Sincik (Adıyaman) - 1.8

04.42 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3

04.32 - Ula (Muğla) - 1.8

04.03 - Tuzla Gölü, Sarıoğlan (Kayseri) - 0.8

04.01 - Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) - 1.2

03.47 - Ege Denizi, Saros Körfezi, Eceabat (Çanakkale) - 1.1

03.38 - Dursunbey (Balıkesir) - 0.7

03.37 - Çerkeş (Çankırı) - 1.1

03.37 - Akdeniz, Marmaris açıkları (Muğla) - 1.6

03.32 - Çerkeş (Çankırı) - 1.5

03.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5

02.59 - Battalgazi (Malatya) - 0.8

02.40 - Edremit (Balıkesir) - 1.1

02.39 - Acıpayam (Denizli) - 1.0

02.39 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.8

02.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4

02.23 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

02.16 - Sincik (Adıyaman) - 1.5

02.14 - Acıpayam (Denizli) - 0.9

02.07 - Acıpayam (Denizli) - 1.1

01.57 - Battalgazi (Malatya) - 2.0

01.49 - Tahtalı Barajı, Menderes (İzmir) - 1.6

01.49 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

01.49 - Sincik (Adıyaman) - 3.2

01.28 - Doğanşehir (Malatya) - 0.9

01.15 - Beypazarı (Ankara) - 1.7

01.11 - Milas (Muğla) - 0.9

01.02 - Afrin (Halep, Suriye), Merkez (Kilis) - 1.4

00.55 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7

00.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

00.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 0.9

00.32 - Ula (Muğla) - 1.0

00.18 - Menteşe (Muğla) - 2.0

00.11 - Ege Denizi, Gökçeada açıkları (Çanakkale) - 1.4