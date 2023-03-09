Son depremler Adıyaman'da 4,5 şiddetinde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.55'te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 9,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem Adıyaman'da büyük paniğe neden olurken çevre illerde de hissedildi.