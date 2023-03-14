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Son depremler Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'tan sonra Akdeniz'de de deprem meydana geldi. AFAD Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 19:35'te meydana gelen depremin derinliği ise 4.22 km olarak ölçüldü.

Kandilli: Deprem Yunanistan’da oldu

Kandilli Rasathanesi ise depremin Yunanistan’da ve 5.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.