Son depremler Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'tan sonra Akdeniz'de de deprem meydana geldi. AFAD Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 19:35'te meydana gelen depremin derinliği ise 4.22 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 14, 2023
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Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-03-14
Saat:19:35:58 TSİ
Enlem:35.556 N
Boylam:21.818 E
Derinlik:4.22 km
Detay:https://t.co/LIIkM1D4of@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli: Deprem Yunanistan’da oldu
Kandilli Rasathanesi ise depremin Yunanistan’da ve 5.5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.