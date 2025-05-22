SON DEPREMLER | Az önce deprem mi oldu? AFAD - Kandilli deprem listesi
Son depremler listesi bugün de yoğun şeklide araştırılıyor. Dün Ege Denizi'ndeki depremler endişe yaratırken bugün 6'dan büyük bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği deprem listesi...
Türkiye'de her gün irili ufaklı depremler meydana geliyor. 3'ten büyük depremler ise vatandaşlarda panik yaratıyor. Bugün Türkiye'de 6'dan büyük bir deprem yaşandı. İşte 22 Mayıs son depremler listesi...
Son depremler...
Bugün saat 06:19'da Ege Denizi'nde 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında olan deprem 17.7 km derinlikte gerçekleşti.
06:19:36 - 6.0 - Ege Denizi
05:57:13 - 1.6 - Pütürge (Malatya)
05:02:32 - 2.0 - Nurdağı (Gaziantep)
04:09:34 - 2.3 - Sındırgı (Balıkesir)
02:12:27 - 1.6 - Ayvacık (Çanakkale)
01:10:39 - 2.2 -Germencik (Aydın)