Son depremler İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu
Adıyaman ve Malatya'dan sonra bir son dakika deprem haberi de İzmir'den geldi. İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
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AFAD’ın verilerine göre, İzmir Körfezi’nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21.22’de olan deprem yerin 14.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.2 büyüklüğünde ve yerin 6.9 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı.
Deprem, İzmir’de kısa süreli panik yarattı.