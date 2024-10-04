Son Depremler: Konya’da Karapınar merkezli 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Konya merkez üssü Karapınar ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konya’daki depremin saat 08.57’de gerçekleştiğini ve derinliğinin 13,71 kilometre olduğunu açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4,0, derinliğini ise 5 kilometre olarak duyurdu.

Konya'da büyük deprem riski var mı?

Konya’ya en yakın ve il merkezi içinden geçen fay Konya Fay Zonu'dur. Bu fay zonu, Konya’nın hemen batısında 500 Evler ile Dikmeli arasından geçiyor ve ova içinde yaklaşık 50 km’lik bir uzunlukta izleniyor.

Konya il merkezinin bulunduğu bölgede tarihsel olarak yıkıcı bir deprem yaşanmamış olsa da, bölgenin tektonik özellikleri, gelecekte 6 - 6.5 büyüklüğündeki bir depremin mümkün olduğunu gösteriyor.

AFAD tarafından hazırlanan fay hatları haritasına göre, Konya, 3. derece deprem riski taşıyan iller arasında yer alıyor.