SON DEPREMLER LİSTESİ 10 AĞUSTOS: Balıkesir Sındırgı’da 3,6 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.46’da kaydedilen depremin, yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

Cihan Oruçoğlu cihan.orucoglu@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD verilerine göre, saat 04.46’da kaydedilen deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.