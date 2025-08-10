SON DEPREMLER LİSTESİ 10 AĞUSTOS: Balıkesir Sındırgı’da 3,6 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı’da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.46’da kaydedilen depremin, yerin 7 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD verilerine göre, saat 04.46’da kaydedilen deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
İlk belirlemelere göre sarsıntı nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.