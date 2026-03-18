Son depremler listesi 18 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Ülkemizde art arda küçük çaplı depremler olmaya devam ediyor. Vatandaşlar en son listeye ulaşmaya çalışıyor. AFAD verileri anlık olarak paylaşırken "son depremler" araması yine gündemde...
Deprem ülkesi Türkiye'de her gün onlarca deprem olurken bugün 4'ten büyük bir deprem yaşanmadı. 3'ten küçük ise birçok sarsıntı yaşandı. Her gün liste kontrol edilmek isteniyor. İşte detaylar...
17.00 - Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) - 3.6
16.34 - Ege Denizi, Kuşadası Körfezi (Aydın) - 1.5
14.58 - Çal (Denizli) - 2.4
14.31 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.2
13.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
13.10 - Tuşba (Van) - 1.3
13.07 - Bigadiç (Balıkesir) - 1.7
12.43 - Mustafakemalpaşa (Bursa) - 1.4
12.16 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
11.59 - Simav (Kütahya) - 1.8
10.33 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.4
10.15 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.3
09.55 - Akyazı (Sakarya) - 1.1
09.55 - Pazarcık (Kahramanmaraş) - 1.3
09.43 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.7
09.23 - Aşkale (Erzurum) - 0.8
09.16 - Soma (Manisa) - 1.5
08.34 - Tuşba (Van) - 3.2
08.22 - Erbaa (Tokat) - 1.5
08.17 - Merkez (Elazığ) - 1.7
07.59 - Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) - 2.0
07.39 - Otlukbeli (Erzincan) - 0.9
07.03 - Niksar (Tokat) - 1.7
06.33 - Erbaa (Tokat) - 2.4
06.21 - Buldan (Denizli) - 2.2
05.14 - Ege Denizi, Gökova Körfezi (Muğla) - 1.5
05.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.5
04.55 - Marmara Denizi, Avşa Adası (Balıkesir) - 2.1
04.54 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
04.51 - Ekinözü (Kahramanmaraş) - 3.0
04.50 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
04.30 - Ege Denizi, Kuşadası Körfezi (İzmir) - 1.0
04.26 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
04.24 - Sincik (Adıyaman) - 0.7
04.16 - Akdeniz, Datça açıkları (Muğla) - 3.4
04.06 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
04.05 - Andırın (Kahramanmaraş) - 0.7
04.03 - Simav (Kütahya) - 1.0
03.55 - Pütürge (Malatya) - 0.8
03.53 - Ardeşen (Rize) - 1.3
03.48 - Buldan (Denizli) - 1.1
03.46 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.3
03.28 - Erbaa (Tokat) - 1.1
03.22 - Ula (Muğla) - 1.7
03.21 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.9
03.16 - Simav (Kütahya) - 1.1