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SON DEPREMLER LİSTESİ 28 MAYIS: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Bolu merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 01.13’te kaydedilen depremin, yerin 8.15 km derinliğinde gerçekleştiği açıklandı. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Cihan Oruçoğlu cihan.orucoglu@dunyaeko.com
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SON DEPREMLER LİSTESİ 28 MAYIS: Bolu'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 01.13'te merkez üssü Bolu olan deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.15 km olarak kayıtlara geçti.

Kandilli Rasathanesi ise merkez üssünü Bolu Yeniköy olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.