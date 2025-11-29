Son depremler listesi 29 Kasım 2025 listesi... Az önce deprem mi oldu?

Türkiye deprem ülkesi... Yurdun birçok yeri bugün yine sallandı. Depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu öğrenmek isteyenler "son depremler" aramasına ağırlık vermiş durumda... İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son veriler...

Son depremler (29 Kasım 2025)

09.48 – Beypazarı (Ankara) – 2.3

08.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

08.08 – Akdeniz – 1.8

08.06 – Simav (Kütahya) – 1.5

08.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

07.44 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

07.44 – Elbistan (Kahramanmaraş) – 2.0

07.41 – Kırkağaç (Manisa) – 1.2

07.31 – Bigadiç (Balıkesir) – 2.6

07.27 – Simav (Kütahya) – 1.7

07.09 – Simav (Kütahya) – 1.6

07.02 – Menemen (İzmir) – 1.9

06.33 – Çelikhan (Adıyaman) – 1.2

06.22 – Simav (Kütahya) – 1.1

06.16 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.9

06.12 – Merkez (Osmaniye) – 1.6

06.06 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

06.02 – Göksun (Kahramanmaraş) – 1.1

05.52 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.44 – Samandağ (Hatay) – 2.1

05.35 – Samandağ (Hatay) – 1.8

05.33 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3

05.26 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.7

05.22 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.21 – Yeşilyurt (Malatya) – 1.3

05.20 – Pütürge (Malatya) – 1.0

05.19 – Buca (İzmir) – 1.9

05.15 – Sındırgı (Balıkesir) – 0.8

05.09 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

05.07 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

05.03 – Sındırgı (Balıkesir) – 3.1

04.49 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.4

04.35 – Sumbas (Osmaniye) – 1.3

04.34 – Akdeniz – 3.0

04.32 – Hekimhan (Malatya) – 1.3

04.28 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.8

04.06 – Nurdağı (Gaziantep) – 1.4

04.05 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

03.59 – Sivrihisar (Eskişehir) – 1.2

03.52 – Sumbas (Osmaniye) – 1.3

03.51 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

03.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.6

03.33 – Soma (Manisa) – 1.2

03.29 – Sivrice (Elazığ) – 1.5

03.27 – Ege Denizi – Kuşadası körfezi – Menderes (İzmir) – 1.8

03.00 – Sındırgı (Balıkesir) – 2.0

03.00 – Gemerek (Sivas) – 1.5

02.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.47 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

02.26 – Merkez (Çorum) – 1.2

02.13 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

02.08 – Merkez (Bolu) – 2.1

02.07 – Merkez (Bolu) – 1.6

01.59 – Nurhak (Kahramanmaraş) – 1.7

01.38 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.0

01.06 – Pamukova (Sakarya) – 3.1

01.03 – Simav (Kütahya) – 1.4

00.54 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.2

00.49 – Doğanşehir (Malatya) – 1.7

00.48 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.1

00.46 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.5

00.23 – Pütürge (Malatya) – 0.9

00.20 – Bigadiç (Balıkesir) – 1.5

00.15 – Kepsut (Balıkesir) – 1.2

00.07 – Akdeniz – Datça (Muğla) – 2.7

00.04 – Sındırgı (Balıkesir) – 1.3