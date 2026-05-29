SON DEPREMLER LİSTESİ 29 MAYIS 2026: Deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu?
Bugün büyük deprem olup olmadığı araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin "son depremler listesi" sık sık kontrol ediliyor. İşte bugünkü son sarsıntılar...
Türkiye genelinde meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu" sorusu sıkça geliyor. İşte AFAD'ın geçtiği son veriler...
16.26 - Van Gölü, Tuşba (Van) - 3.8
16.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1
15.38 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
15.37 - Battalgazi (Malatya) - 1.7
15.34 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.8
15.29 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.2
15.22 - Saimbeyli (Adana) - 1.9
15.10 - Sındırgı (Balıkesir) - 2.5
14.48 - Saimbeyli (Adana) - 2.1
14.40 - Battalgazi (Malatya) - 2.4
14.39 - Battalgazi (Malatya) - 2.6
13.59 - Akdeniz, Kaş açıkları (Antalya) - 1.8
13.54 - Altıeylül (Balıkesir) - 1.6
13.52 - Baskil (Elazığ) - 2.6
13.10 - Doğanhisar (Konya) - 1.6
13.04 - Milas (Muğla) - 1.1
12.23 - Simav (Kütahya) - 1.1
12.21 - Çameli (Denizli) - 1.9
12.14 - Dalaman (Muğla) - 1.8
12.07 - Baklan (Denizli) - 1.5
11.16 - Doğanşehir (Malatya) - 1.3
11.06 - Kulu (Konya) - 1.8
11.01 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
10.25 - Pütürge (Malatya) - 1.2
10.17 - Dalaman (Muğla) - 1.1
10.05 - Demirözü (Bayburt) - 1.3
08.53 - Pütürge (Malatya) - 1.0
08.19 - Tekman (Erzurum) - 1.8
08.10 - Dalaman (Muğla) - 1.0
08.03 - Çelikhan (Adıyaman) - 0.9
07.47 - Ege Denizi, Ayvacık açıkları (Çanakkale) - 1.8
07.14 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.0
07.12 - Soma (Manisa) - 1.0
06.20 - Sındırgı (Balıkesir) - 1.1