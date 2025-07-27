SON DEPREMLER LİSTESİ | Ege Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bu sabah Ege Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 08.43'te kaydedilen sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi açıklarında sabah saatlerinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD’ın verilerine göre, bugün saat 08.43’te kaydedilen depremin büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssü Ege Denizi olarak belirlenirken, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
27 Temmuz son depremler listesi...
Saat 09:39 – 1.8 büyüklüğünde, 18.63 km derinlikte, Ege Denizi (Datça/Muğla) açıkları
Saat 09:00 – 1.6 büyüklüğünde, 12.81 km derinlikte, Battalgazi (Malatya)
Saat 08:50 – 2.7 büyüklüğünde, 7 km derinlikte, Ege Denizi
Saat 08:44 – 1.8 büyüklüğünde, 19.03 km derinlikte, Çardak (Denizli)
Saat 08:43 – 3.5 büyüklüğünde, 7 km derinlikte, Ege Denizi
Saat 08:34 – 3.4 büyüklüğünde, 7 km derinlikte, Ege Denizi
Saat 08:12 – 1.2 büyüklüğünde, 6.93 km derinlikte, Ege Denizi (Ayvacık/Çanakkale)
Saat 07:34 – 2.1 büyüklüğünde, 6.97 km derinlikte, Tortum (Erzurum)
Saat 07:27 – 1.4 büyüklüğünde, 11.88 km derinlikte, Kale (Malatya)
Saat 07:24 – 1.8 büyüklüğünde, 8.31 km derinlikte, Ege Denizi (Ayvacık/Çanakkale)
Saat 07:14 – 1.8 büyüklüğünde, 6.98 km derinlikte, Elbistan (Kahramanmaraş)
Saat 06:31 – 1.7 büyüklüğünde, 6.93 km derinlikte, Tekman (Erzurum)
Saat 06:18 – 0.9 büyüklüğünde, 7 km derinlikte, Tavas (Denizli)
Saat 05:43 – 0.9 büyüklüğünde, 7 km derinlikte, Ula (Muğla)
Saat 05:35 – 1.7 büyüklüğünde, 7.42 km derinlikte, Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)