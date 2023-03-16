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Son depremler Mersin Körfezi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarında Mersin Körfezi'nde saat 22.59 sıralarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında saat 22.59'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin Körfezi'nin 11,47 kilometre açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 16,04 kilometre derinlikte meydana geldi.