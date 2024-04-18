Son depremler Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 18, 2024
Büyüklük:5.6 (Mw)
Yer:Sulusaray (Tokat)
Tarih:2024-04-18
Saat:18:11:22 TSİ
Enlem:40.05806 N
Boylam:35.95611 E
Derinlik:5.99 km
Detay:https://t.co/4qHx1lPdvQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi