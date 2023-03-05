Son toplantıda ne konuşuldu? 'Dört lider 'Kılıçdaroğlu' deyince Akşener beklenmedik bir tepki verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadaki diğer beş partinin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceklerini açıklaması, siyaset kulislerinde hareketliliğe neden oldu.

CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin ana muhalefet partisi lideri üzerinde uzlaşmaya varması üzerine Akşener, cuma günü kameralar karşısına geçerek birtakım suçlamalarla masadan kalkmıştı.

Kılıçdaroğlu seçeneği için 'sıtma' nitelemesi yapan siyasetçi, adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan ise ret yanıtını almıştı.

TV100 yazarı Erdoğan Aktaş, Akşener'in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ederek altılı masadan kalktığı toplantıda konuşulanları anlattı:

“Saadet Partisi’nin Genel Merkezi’ndeki toplantıda, ilk sözü ev sahibi Temel Karamollaoğlu aldı. Kısa bir 'Hoş geldiniz' konuşmasının ardından esas konuya geldi ve 'Bugün adayı belirlemek üzere bir araya geldik, ilk sözü DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’a veriyorum' dedi.

"Kemal Kılıçdaroğlu’nu öneriyorum"

Uysal kısa ve net konuştu ve 'Ben aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu öneriyorum' dedi.

Sonra DEVA Partisi lideri Ali Babacan, ardından Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu söz alıp kendi adaylarının da Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

Son olarak Temel Karamollaoğlu da 'Bizim adayımız da Kemal Bey. Siz ne diyorsunuz' diye Meral Akşener’e sordu.

Akşener, 'Peki neden Kemal Bey’e de söz vermiyorsunuz' diye beklenmedik bir tepki verdi.

Odada kısa bir sessizlik oldu. Meral Akşener devam etti: 'İlkesel olarak Kemal Bey’in ismine karşı değilim. Fakat bizim partimizin adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Bu iki isim üzerine konuşalım. Hatta anket yapalım. Öyle karar verelim.'

Akşener bu önerisinin en azından tartışılacağını düşünürken, Kılıçdardoğlu, 'Onlar benim belediye başkanlarımdır ve görevlerinin başındadır' dedikten sonra ekledi: 'O zaman biz bugün 5’li imza ile açıklama yapalım.'

Bunun üzerine Akşener masayı terk etmek üzere hareket geçince DEVA Partisi lideri Ali Babacan devreye girip ikna etmeye çalıştı. Akşener imzalanacak metne bir ek yapılması önerisini kabul etti.

'Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz' ifadesi eklendikten sonra imzalar atıldı ve ardından altı lider yemeğe geçti.