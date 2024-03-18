Son yağışlar nasıl etkiledi? İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı
Son dönemdeki yağışların etkisiyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı yükselişini sürdürdü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajların doluluk oranı yüzde 79'u geçti. Peki, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranında son durum ne? Kazandere, Pabuçdere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 2023'te yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişini sürdürdü. İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı.
İSKİ'nin verilerine göre, 18 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Alibey Barajı yüzde 70.49
Büyükçekmece Barajı yüzde 75.47
Darlık Barajı yüzde 86.24
Istrancalar Barajı yüzde 77.42
Kazandere Barajı yüzde 72.18
Elmalı Barajı yüzde 89.21
Ömerli Barajı yüzde 88.33
Pabuçdere Barajı yüzde 69.94
Sazlıdere Barajı yüzde 58.65
Terkos Barajı yüzde 80.8