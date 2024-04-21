Son yağışların ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranında son durum

Dün İstanbul'da sağanak yağış etkili olurken, AKOM verilerine göre kentin farklı bögelerinde metrekareye düşen yağış 75 kilograma kadar yükseldi. Yağışlar, İstanbul barajlarına da katkı sağlarken, İSKİ bu sabah itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını paylaştı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 82,58 oldu.

İşte İBB'nin verilerine göre 21 Nisan'a ilişkin barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli Barajı: Yüzde 92,4

Darlık Barajı: Yüzde 85,28

Elmalı Barajı: Yüzde 89,62

Terkos Barajı: Yüzde 90,53

Alibey Barajı: Yüzde 67,56

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 77,16

Sazlıdere Barajı: Yüzde 61,18

Istrancalar Barajı: Yüzde 87,29

Kazandere Barajı: Yüzde 73,59

Pabuçdere Barajı: Yüzde 72.03

