Sonuç tarihi belli oldu mu? MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
MSÜ tercih sonuçları için heyecan dorukta... Yüz binler, Milli Savunma Bakanlığından gelecek duyuruya odaklanmış durumda... Her geçen gün heyecan tavan yaparken "MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu gündemden düşmüyor.
Binlerce genç, kara, hava ve deniz harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarına kabul edilip edilmediğini öğrenmek için günlerdir nefesini tutuyor. MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih yoğun şekilde araştırılıyor. Peki bir duyuru geldi mi?
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı?
Hayır, 11 Haziran 2026 Perşembe itibarıyla MSÜ 2026 tercih sonuçları açıklanmadı. Geçen yılki süreç hesap edildiğinde bu yıl sonuçların 21 Haziran'da ilan edilmesi beklenir.
Sonuçlar açıklandıktan sonra askeri öğrenci temini seçim aşaması başlayacak.