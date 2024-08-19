Sosyal medyada gündem oldu! Simpsonlar 'maymun çiçeği virüsü kehaneti'ni tahmin mi etti?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 15 Ağustos 2024’te yaptığı açıklamanın ardından maymun çiçeği hastalığıyla ilgili küresel acil durum ilan etmesiyle, sosyal medyada Simpsonlar'ın maymun çiçeğiyle ilgili bölümler yayınladığı ve salgını önceden bildiği iddiası gündeme oturdu.

Simpsonlar maymun çiçeği virüsünü tahmin etti mi?

Homer Simpson’ın bir maymunla içki içtiği ve hastalandığı iddia edilen sahne, aslında “The Simpsons” dizisinin 9. sezon 21. bölümünde geçiyor. Bu bölümde Homer, Mojo adında bir maymunu sahipleniyor ve onunla zaman geçiriyor. Ancak iddia edildiği gibi Homer, maymundan bir hastalık kapmıyor. Bölüm boyunca Mojo ile vakit geçirdikten sonra, Homer onu geri götürüyor.

17. sezon 3. bölümünde ise Maggie suçiçeğine yakalanıyor ve Homer, çocukluğunda bu hastalığı geçirmediği için ona da bulaşıyor. Bu durum, sosyal medyada yanlış şekilde maymun çiçeği virüsü ile ilişkilendirildi, ancak iki bölümde de böyle bir durum söz konusu değil.

Maymun çiçeği virüsü yeni değil

Maymun çiçeği (Mpox) virüsü, 2022 yılında DSÖ tarafından küresel acil durum ilan edilen bir salgına yol açmıştı. Ancak bu virüs yeni değil; ilk olarak 1958'de laboratuvar ortamında maymunlarda benzer semptomlarla ortaya çıktı. Çiçek hastalığına benzeyen bu hastalık, o dönemde "maymun çiçeği" adını aldı. 2022'deki salgın, virüsün çeşitli ülkelere yayılmasıyla ciddi bir tehdit oluşturdu, ancak vaka ve ölüm sayılarındaki düşüşle acil durum 10 ay sonra kaldırıldı.

Simpsonlar nasıl biliyor, kehanetlerin arkasında ne var?

The Simpsons dizisi, uzun yıllar boyunca yayımlandığından dolayı güncel olayları işleyip geleceği öngördüğü iddiaları sıkça ortaya atılıyor. Ancak dizinin senaristi Bill Oakley, bu durumun aslında gerçeği yansıtmadığını belirtiyor.

Oakley, senaryoların gerçek hayattaki olayları hicvettiğini ve tarihin tekerrür ettiği durumlarda insanların dizinin geleceği tahmin ettiğini düşündüğünü söylüyor. Bu nedenle, dizinin pek çok olayı önceden tahmin ettiğine dair iddialar tamamıyla yanlış yorumlamalara ve spekülasyonlara dayanıyor.