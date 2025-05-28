Sosyal medyada sahte jeton tartışması! Oto yıkamada kullanılan o yöntem gündem oldu

Oto yıkama istasyonları ve langırt makinelerinde kullanılan jetonlar üzerinden dönen yeni bir yöntem sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı vatandaşların bu makinelerde arabalarını yıkamak için oradaki işletmeciden jeton almak yerine internetten satın aldıkları sahte jetonları kullandığı ortaya çıktı.

Jetonların sahtecilik yoluyla üretilip sosyal medyada gerçeğinden çok daha ucuza satılması, hem işletmeciler hem de kullanıcılar arasında ciddi görüş ayrılıklarına yol açtı.

Gerçek jetonlara kıyasla oldukça düşük fiyata satılıyor

Çeşitli e-ticaret sitelerinde 'Jeton Langırt Jetonu & 2/1 Oto Yıkama Jetonu' adı altında satılan bu ürünler, genellikle 100, 200 hatta 500’lü paketler halinde sunuluyor. Gerçek jetonlara kıyasla oldukça düşük fiyata satılan bu jetonlar, birçok makineyle uyumlu şekilde çalışabiliyor.

Bu görsel yapay zeka tarafından oluşturulmuştur.

Örneğin, bir akaryakıt istasyonunda araç yıkamak için gereken tek jetonun fiyatı 45 ila 60 TL arasında değişirken, internetten 100’lü sahte jeton paketini 650 TL’ye alan bir kullanıcı, bir yıkama için yalnızca 6,5 TL ödemiş oluyor.

Kullanıcılar arasında tartışmaya neden oldu

Fiyat farkı bazı kullanıcılar tarafından savunulurken, bazıları da bu yöntemin etik ve yasal olmadığını vurgulayarak "Çözümü bu mu peki, çözümü dolandırıcılık mı hırsızlık mı?" şeklinde tepki gösterdi.

Konuyla ilgili başka bakış açısından yorum yapan bir vatandaş ise "Su adamın, cihaz adamın, içine koyduğu şampuan adamın. Araba yıkamak sanki hayati ihtiyaç. Bunun bi tık üstü sahte para zaten" açıklamasında bulundu.

Söz konusu jetonların yasal olmayan biçimde satışı ve kullanımı, ilgili işletmeleri gelir kaybına uğratırken sosyal medyada ise kullanıcılar arasında tartışma yaratıyor.