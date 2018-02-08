Sosyal medyadan Cumhurbaşkanı'na hakarete tutuklama
Eskişehir'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya aracılığıyla hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de, sosyal medya aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet büyüklerine sosyal paylaşım sitesindeki hesabından hakaret ettiği iddiasıyla Bülent G'yi adresinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen zanlı, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA