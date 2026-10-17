Soyadı sormanın yasak değil, gereksiz olduğu mahalle...

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Karacanlık Mahallesi, dikkat çeken bir özelliğiyle öne çıkıyor. İlçe merkezine 30 kilometre mesafede bulunan ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığı mahallede, kamu görevlileri dışında bütün sakinler aynı soyadını taşıyor. Öztoprak soyadının kullanıldığı mahallede, isim benzerlikleri nedeniyle vatandaşlar birbirlerini ikinci isimleri veya baba adlarıyla ayırt ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce yaklaşık 150 hanenin bulunduğu mahallede, afetin ardından yaşanan göç nedeniyle nüfus önemli ölçüde azaldı. İki dedenin soyundan gelen ailelerin yaşadığı Karacanlık'ta, aynı ad ve soyadı taşıyan kişiler arasında zaman zaman karışıklıklar yaşanıyor.

Bu durumun önüne geçmek isteyen aileler, çocuklarına iki isim vermeyi ya da daha az kullanılan isimleri tercih ediyor. Geçmişte resmi işlemlerde de sorunlara yol açan isim benzerlikleri, T.C. kimlik numarasının kullanılmaya başlanmasıyla büyük ölçüde azaldı.

Mahallede 17 sokağın tamamında aynı soyadı kullanılıyor

Karacanlık Mahallesi Muhtarı Ali Öztoprak, mahallenin geçmişini ve aynı soyadını taşıyan ailelerin yaşadığı sorunları anlattı.

Öztoprak, "Karacanlık Mahallemiz, 1950'li yıllardan bugüne kadar ikamet ettiğimiz mahallemiz, köyümüzdür. Burada iki dededen gelen ve Öztoprak soyadını taşıyan aileler yaşıyor. Mahallemizin adı da geçmişte burada çok sayıda bulunan karacan ağaçlarından geliyor. Bu ağaçlardan dolayı Karacanlık adıyla anılan bir mahallemiz var. Bazen isim karışıkları yaşanıyor. Buna çözüm olarak çocuklarımıza ikinci isim vermek zorunda kalıyoruz. Ahmet Mustafa, Mehmet Mustafa, Efnan, Arya gibi isimler kullanıyoruz. Daha önce burada yerleşim vardı. Mahallemizde yaşayanların bir kısmı akrabalarımızdı. Depremden sonra Reyhanlı, Antakya ve Kırıkhan gibi ilçelere göç ettiler. Daha önce burada yaklaşık 150 haneye yakın bir yerleşim vardı. Depremin verdiği tahribattan sonra mahallemizde ciddi bir küçülme yaşandı. Kimlik meselesi bizim yaşımıza kadar bir sorundu. Bizim yaşıtımızdan sonra bu sorun azalmaya başladı. Ancak daha önce burada bu sıkıntı çok yaşandı, çok görüldü. Mahallemizde cami imamımız ve okul müdürümüz dışında, Karacanlık merkezdeki 17 sokakta ikamet edenlerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor" dedi.

İsim benzerliği nedeniyle birbirlerinin faturalarını ödüyorlar

Mahalle sakinlerinden Ahmet Öztoprak ise aynı isim ve soyadına sahip kişilerin günlük yaşamda karşılaştıkları ilginç durumları paylaştı. Özellikle fatura ödemelerinde yaşanan karışıklıkların zaman zaman aileler arasında hesaplaşmayı gerektirdiğini belirtti.

Ahmet Öztoprak, "Burası Karacanlık Mahallesi'nin merkezi. Aşağı yukarı 180-185 kişilik bir nüfusa sahibiz. İki dededen geliyoruz; biri Hasan, diğeri Tahir. Bu iki dededen gelen ailelerin tamamı Öztoprak soyadını taşıyor. Şimdiye kadar aramızda başka bir soyadı olmadı. İsim benzerliklerinden dolayı tabii ki karışıklıklar yaşanıyor. Bazen başkasının faturasını ben ödüyorum, bazen de benim faturamı başkası ödüyor. Kendi aramızda anlaşıp sonradan hesaplaşıyoruz. Örneğin, Ahmet Öztoprak isminde başka biri oluyor. Fatura bana geliyor, ben de T.C. kimlik numarasına bakmadan gidip ödüyorum. O da aynı şekilde benim faturamı ödeyebiliyor. Daha sonra faturalar karşılaştırıldığında kimin ne kadar ödeme yaptığı ortaya çıkıyor. E-Devlet üzerinden kontrol ediyorum; bakıyorum, fazla ödeme yapmışım ya da benim faturam daha düşük çıkmış. Sonra birbirimizle karşılaştırıp kimin faturasını ödediğimizi anlıyoruz. Bazen amcamın çocuğunun faturası çıkıyor, bizimki çıkmıyor. Bizde Ahmet Halit oğlu, Yakup Halit oğlu, Ali Ömer oğlu, Mehmet Hasan oğlu gibi farklı isimlendirmeler kullanılıyor. Lakap yerine daha çok kişinin babasının adıyla anılması söz konusu. Arapça isimlendirmeler de kullanılıyor. Örneğin Ahmet Alkali, Yakup Alkali gibi isimlerle birbirimizi ayırt ediyoruz. Bazen biri gelip belli bir kişiyi soruyor. Biz de o kişinin bizim mahallemizde yaşamadığını söylüyoruz. Çünkü aynı soyadı taşıyanlar başka mahallelerde de bulunabiliyor. Burası ise tamamen Öztoprak ailesinden oluşan bir mahalle" ifadelerini kullandı.