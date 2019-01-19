Soylu: Suriyelilerin oy kullanması seçim sonuçlarına etki etmez

19 Ocak 2019

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik toplantısı"nda, "Türkiye seçim yapma ve seçim güvenliği konusunda dünyada önde gelen ülkelerden biridir ve hatta başlarındadır." dedi.

Soylu, "Ne Suriyelilerin oy kullanması ne adres kayıtlarındaki bir eksiklik-hata, seçimin sonuçları üzerinde tesir edebilecek etkiye sahiptir." diye konuştu.

"53 bin 99 Suriyeli oy kullanacak"

Soylu Mardin'de bir otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki 3 milyon 632 bin 622 Suriyeli, uluslararası koruma statüsüyle ülkemizdedir. Yani sokakta gördüğünüz her Suriyelinin oy kullanma hakkı yoktur, böyle bir şey mümkün değildir. Oy kullanma hakkı, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış Suriyeliler için mümkündür. Bunun da toplam sayısı şu an itibarıyla tüm Türkiye'de 79 bin 820 kişidir. Bunların içinden reşit olmayanları çıkardığımızda önümüzdeki seçimde oy kullanabilecek olanların sayısı 53 bin 99'dur. Üstelik bunların arasında 2011 krizi öncesinde vatandaşlık hakkı elde etmiş, eskiden beri Türkiye vatandaşı olan insanlar da var. Yurt içi seçmen sayısının geçen seçimlerde 53.6 milyon kişi olduğu bir ülkede, 53 bin kişi üzerinden seçimin sıhhatini tartışmaya açmak, demokrasiye ve bu milletin aklına hakarettir. Rakamlar ortadadır, devletin resmi kayıtları ortadadır, bunun üzerine fazlaca bir şey söylemek, zaman kaybıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA