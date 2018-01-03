Soylu: Uyuşturucu satıcısını gördüğünüz yerde ayağını kırın

03 Ocak 2018

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MEB Şura Salonu'ndaki Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Soylu, bu toplantıda özellikle değinmek istediği konunun uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sizlere çok net bir şey söylemek isterim. Uyuşturucu meselesi, dünyanın üzerine dağdan düşen bir çığ gibi gelmektedir. Diyeceksiniz ki bu iş bugünün meselesi değil ki... Evet, uyuşturucu yeni icat olmuş bir şey değil, ancak türleri, çeşitleri, imalat yöntemleri, tahribat kapasitesi, fiyatı, yani bütün çehresi değişti. Laboratuvar ortamında üretimiyle inanılmaz bir çeşitliliğe sahip oldu. Öldürücü etkisi arttı. Uyuşturucuya bağlı ölümlerde milyon kişi başına vaka sayısı AB ortalaması 21,3 iken Türkiye'de bu sayı henüz 10 vaka olarak tespit ediliyor."

"PKK'nın uyuşturucu geliri yıllık 1,5 milyar dolar"

Bakan Soylu, PKK'nın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği yıllık gelirin 1,5 milyar dolar olduğuna işaret ederek, bu rakamın hiç küçümsenmemesi gerektiğini, bu rakamın tamamının terörün finansmanına gittiğini anlattı.

"PKK bizim için nasıl tehditse, PKK'lı teröristlere ne yapıyorsak, Allah şahit ki yapmayana bu millet hakkını helal etmesin." diyen Soylu, "Uyuşturucu satıcılarına, teröristlere nasıl davranıyorsak, aynı, acımasızca davranmak zorundayız. Kimse bizim insanlarımızı ve gelecek nesillerimizi zehirleyemez. Bunu göreve geldiğimiz ilk günden beri söylüyorum. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğu bana ait." ifadelerini kullandı.

"Suçu bana atın, içeride yatmaksa yatarım"

Bakan Soylu, 2018'de uyuşturucu illetinin belini kırmanın kendilerinin temel sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir uyuşturucu satıcısını gördükleri zaman, beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar, ne kadar eleştirirlerse eleştirsinler, o uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmamış demektir. Benim ülkemin gencinin canına mal olacak, onu zehirleyecek ve aileleri huzursuz yapacak bir kişiye gereğini yerine getiren suçunu bana atsın. Suçu neyse 5, 10 ya da 20 yıl içeride yatmaksa yatarım. 2018 yılında bunların tepesine çökeceğiz ve milletimizi bu illetten kurtaracağız."

Kaynak: AA