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Soysal, İcra Kurulu Başkanlığına atandı

Doğan Gazetecilik A.Ş., yönetim kurulunun Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) Başkanı görevine atanmasına karar verdiğini duyurdu.

Soysal, İcra Kurulu Başkanlığına atandı
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Doğan Gazetecilik A.Ş., yönetim kurulunun Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiğini duyurdu.

Doğan Gazetecilik A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugünkü 2018/23 sayılı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soysal'ın Yürütme Komitesi ( İcra Kurulu ) başkanı görevine atanmasına karar verdiği bildirildi.

Kaynak: AA

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