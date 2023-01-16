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Sözleşmeliye kadro bu hafta Meclis’te

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün, kamudaki sözleşmelilere kadro verilmesini içeren Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

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Düzenleme daha sonra haftalık çalışmasına 17 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul'da ele alınacak. 458 bin 615 sözleşmeli personelin yararlanacağı düzenlemeyle, 28 Kasım 2022’den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar, bir bekleme süresine tabi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler.

Kadroya geçmek isteyenler, başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacaklar.

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