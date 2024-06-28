SpaceX Falcon 9 ile yörüngeye yollanacak: Bakan Uraloğlu Türksat 6A fırlatışı için gün ve saat verdi
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine göndereceğiz" dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilerleyen günlerde yörüngeye fırlatılması planlanan TÜRKSAT 6A uydusuna yönelik bir son dakika açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, “TÜRKSAT 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz" ifadelerini kulllandı.
Ayrıntılar geliyor...