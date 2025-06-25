Spor medyasının sevilen isimlerinden Sabri Ugan hakkında sosyal medyada yayılan vefat haberi, ailesi tarafından yalanlandı. Bir süredir kanser tedavisi gören ve 62 yaşında olan Ugan’ın hastanede yaşamını yitirdiğine dair çıkan iddialara, oğlu Doruk Ugan sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Oğlu iddiaları yalanladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ugan, "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin" açıklamasında bulundu.

Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır.



Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.



Saygılarımla — Doruk Ugan (@dorukugan) June 25, 2025

Yayınladığı videoyla hastalığını açıklamıştı

Deneyimli spiker, kısa süre önce yayınladığı bir videoyla üç aydır kanserle mücadele ettiğini açıklamış ve takipçilerinden dua istemişti. Oğlu Doruk Ugan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dularınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" ifadeleriyle babasının yoğun bakımda olduğunu duyurmuştu.

Ugan, beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti.

Sabri Ugan kimdir?

Türk spor medyasının tanınan seslerinden Sabri Ugan, anlatımı ve yorumlarıyla uzun yıllar ekranlarda iz bırakan isimlerden biri oldu. Sakarya doğumlu Ugan, mesleğe 1985 yılında yerel bir gazetede muhabirlik yaparak adım attı. 1991'de aynı gazetede spor müdürlüğüne yükseldi. Spikerlik serüveni ise Sakaryaspor'un bir maçını anlatmasıyla başladı. Bu deneyimiyle dikkat çeken Ugan, 1994 yılında Kanal 6'ya editör olarak transfer edildi.

Kariyerini Star TV'de sürdüren Ugan, burada Süper Lig'in yanı sıra Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki kritik maçlarında mikrofon başına geçti. Doğan Grubu'ndan ayrıldıktan sonra farklı televizyon kanallarında görev aldı. Futbol dışında çeşitli spor dallarında da spikerlik yapan Ugan'ın, milli futbolcu Arda Turan'ın hayatını konu alan “Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan” adlı bir kitabı bulunuyor.