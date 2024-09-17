Spor Toto'dan Galatasaray ve Adana Demirspor'a 'yasa dışı bahis sitesi reklamı' için suç duyurusu!

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ve Adana Demirspor'a yönelik suç duyurusunda bulundu. Spor habercisi Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Spor Toto yetkilileri suç duyurusunu 'bahis oynatılan web siteleri hakkında' gerçekleştirdi.

Sabuncuoğlu tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Galatasaray ile Adana Demirspor ve MeritKing adı altında bahis oynatılan web siteleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu"

Sosyal medyada gündem olmuştu (Meritking news nedir?)

Galatasaray'ın yeni sponsoru forma sponsoru olan Meritking.news adlı site, yasadışı bir bahis sitesiyle bağlantılı olduğu iddialarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

İddialar üzerine konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Galatasaray yönetimi, kulübün Meritking.news ile bir sponsorluk anlaşması imzaladığı, ancak bu sitenin yasadışı bahis veya kumar reklamı yapması durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip oldukları belirtildi.

Şu ana kadar Galatasaray’dan bu konuda resmi bir adım atılmamış olsa da, kulübün durumu yakından takip ettiği biliniyor.