Spot piyasada doğal gaz fiyatları açıklandı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 57 milyon 621 bin 297 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 6 milyon 850 bin 50 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 198 lira 47 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 2 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 19 bin 774 lira 42 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 622 lira 52 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 217 milyon 388 bin 924 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 216 milyon 692 bin 338 metreküp olarak kayıtlara geçti.